В Норвегии начали отказываться от одежды Temu и Shein - Причина
В Норвегии благотворительные организации все чаще отказываются принимать для повторного использования одежду из китайских онлайн-магазинов, таких, как Temu и Shein.
Как передает Day.Az, причинами называют крайне низкое качество изделий и наличие опасных химических веществ, включая канцерогены, запрещенные в Европейском Союзе.
Несмотря на предупреждения властей и результаты проверок, показывающих превышение допустимых норм вредных веществ, норвежцы продолжают активно заказывать дешевые товары из Китая. Только за ноябрь и декабрь было заказано несколько сотен тысяч товаров, многие из которых после праздников оказываются ненужными и передаются на благотворительность или же выбрасываются.
Организации, такие как "Синий Крест" и "Церковная миссия города", заявляют, что не хотят перепродавать такую одежду и часто вынуждены ее утилизировать. Другие, например Fretex Miljø, принимают вещи, но каждый предмет одежды проходит оценку качества. По мнению руководства, лучше использовать уже произведенную одежду, чем не задействовать ее вовсе.
