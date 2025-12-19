В Норвегии начали отказываться от одежды Temu и Shein

В Норвегии благотворительные организации все чаще отказываются принимать для повторного использования одежду из китайских онлайн-магазинов, таких, как Temu и Shein.

Как передает Day.Az, причинами называют крайне низкое качество изделий и наличие опасных химических веществ, включая канцерогены, запрещенные в Европейском Союзе.

Несмотря на предупреждения властей и результаты проверок, показывающих превышение допустимых норм вредных веществ, норвежцы продолжают активно заказывать дешевые товары из Китая. Только за ноябрь и декабрь было заказано несколько сотен тысяч товаров, многие из которых после праздников оказываются ненужными и передаются на благотворительность или же выбрасываются.

Организации, такие как "Синий Крест" и "Церковная миссия города", заявляют, что не хотят перепродавать такую одежду и часто вынуждены ее утилизировать. Другие, например Fretex Miljø, принимают вещи, но каждый предмет одежды проходит оценку качества. По мнению руководства, лучше использовать уже произведенную одежду, чем не задействовать ее вовсе.