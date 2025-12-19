https://news.day.az/politics/1803598.html Милли Меджлис Азербайджана примет заявление в связи с резолюцией Европарламента Милли Меджлис Азербайджанской Республики примет заявление по резолюции Европейского парламента против Азербайджана. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании парламента. Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова заявила, что для принятия заявления создана комиссия.
Председателем комиссии избран Шахин Исмаилов, а членами комиссии - Фазаиль Ибрагимли, Бахруз Магеррамов, Заур Шукюров и Парвана Велиева.
