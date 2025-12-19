Актриса приобрела в Лондоне виллу за 8 млн манатов

Турецкая актриса Ханде Эрчел продолжает расширять свои инвестиции в недвижимость.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, актриса приобрела новую виллу в Лондоне. Отмечается, что за это жилье Эрчел заплатила 200 миллионов лир, что составляет примерно 8 миллионов манатов.

Напомним, что ранее Ханде Эрчел также приобрела виллу в районе Рива в Стамбуле. На эту недвижимость она потратила 2 миллиона долларов (около 3,4 миллиона манатов).

Отметим, что в недавнем прошлом актриса завершила длительные отношения с бизнесменом Хаканом Сабанджи. В СМИ выдвигались различные версии причин расставания пары. Также утверждается, что в настоящее время Ханде Эрчел состоит в отношениях с владельцем компании "OGM Pictures" Онуром Гювенатамом.