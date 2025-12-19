Азербайджан изменил положение в таблице коэффициентов УЕФА

Азербайджан опустился на две строчки в таблице коэффициентов УЕФА, сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz.

Отметим, что изменения произошли после матчей шестого тура основной стадии Лиги конференций УЕФА. По итогам тура Словения с 22,843 балла поднялась на 26-е место, Словакия с 22,375 балла занимает 27-ю позицию. Азербайджан с показателем 22,250 балла опустился на 28-е место.

Отметим, что лидером рейтинга УЕФА остается Англия, набравшая 103,658 балла.