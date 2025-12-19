Раскрыт секрет успеха Samsung Galaxy Z TriFold

Флагманский складной смартфон Samsung Galaxy Z TriFold дважды полностью раскупался за минуты в ходе старта продаж в Южной Корее.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, секретом такого успеха, как пишет GSMArena, оказались крайне ограниченные поставки новинки, исчисляемые тысячами единиц.

Первая партия в 1000 аппаратов была распродана практически мгновенно несколько дней назад. После пополнения запасов в начале этой недели новая партия из 2000 единиц также исчезла с виртуальных полок за две минуты. В стране с населением около 50 млн человек такой ограниченный тираж закономерно приводит к искусственному ажиотажу.

В GSMArena предположили, что подобная стратегия позволила Samsung создать в медиапространстве ощущение крайне высокого спроса на новинку. При этом объективную оценку спроса можно было бы дать только при наличии большого запаса TriFold.

Ожидается, что в ближайшие недели Galaxy Z TriFold выйдет на рынки США, ОАЭ, Сингапура, Китая и Тайваня. Не исключено, что на этих рынках Samsung также провернет трюк с крайне ограниченными поставками устройств и создаст ложное ощущение ажиотажа.