ЕС предоставит Украине кредит на 90 млрд евро

В пятницу лидеры Европейского союза приняли решение взять кредит в размере 90 миллиардов евро (105 миллиардов долларов) для финансирования обороны Украины в течение следующих двух лет, вместо использования замороженных российских активов. Это позволило обойти разногласия по поводу беспрецедентного плана финансирования Киева за счет российских государственных средств.

Как передает Day.Az, лидеры также поручили Европейской комиссии продолжить работу над так называемым репарационным займом, основанным на иммобилизованных российских активах. Но этот вариант пока оказался неработоспособным, прежде всего из-за сопротивления Бельгии, где хранятся 185 миллиардов евро российских активов.