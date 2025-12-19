Геймеры определили лучшие игры для PlayStation

На площадке PlayStation Blog завершилось ежегодное пользовательское голосование по итогам 2025 года, в рамках которого аудитория определила лучшие игры в ключевых номинациях. Главную награду - титул "Игра года" для PlayStation 5 - по итогам голосования получила Ghost of Yotei, опередив одного из главных конкурентов, Clair Obscur: Expedition 33, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Экшен в открытом мире от внутренних студий Sony, действие которого разворачивается в феодальной Японии, одержал победу с минимальным преимуществом: распределение голосов между лидерами оказалось практически равным. Тем не менее именно Ghost of Yotei заняла первое место и получила платиновый трофей.

Второе место и золотой трофей достались Clair Obscur: Expedition 33, которую пользователи отметили за оригинальную интерпретацию пошаговой боевой системы.

В число призеров также вошли Death Stranding 2: On the Beach, занявшая третье место, и ARC Raiders, extraction-шутер, получивший бронзовый трофей за формирование яркого пользовательского опыта и непредсказуемые игровые сценарии.

Отдельно отмечается, что Ghost of Yotei стала самым титулованным проектом голосования. Игра получила платиновые трофеи сразу в семи номинациях. Для сравнения, Clair Obscur: Expedition 33 по итогам голосования удостоилась трех платиновых наград.