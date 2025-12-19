Китайские ученые открыли новый минерал на юге страны

Китайские геологи обнаружили и официально зарегистрировали новый минерал - цзиньсюй - на никель-кобальтовом месторождении Лунхуа в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщило информационное агентство Hong Kong 01.

Как уточняется, новый минерал представляет собой сульфид никеля, висмута, сурьмы и мышьяка. Он был открыт специалистами Китайской академии геологических наук и после голосования комиссии по новым минералам, номенклатуре и классификации Международной минералогической ассоциации получил официальное признание. Китайское название минерала - цзиньсюй.

По словам руководителя лаборатории теории и технологий глубинной разведки полезных ископаемых Янь Цзяюна, цзиньсюй образовался в результате замещения ранее сформированных никельсодержащих минералов, что привело к перестройке кристаллической структуры и формированию нового устойчивого минерального соединения.

Эксперты отмечают, что месторождение Лунхуа относится к категории особо богатых: содержание никеля в руде достигает около 17,5%, кобальта - порядка 1,5%, что почти в 80 раз превышает средние промышленные показатели. В связи с этим открытие имеет важное значение для изучения генезиса гидротермальных никель-кобальтовых месторождений и может способствовать прорывам в поиске стратегически дефицитных ресурсов, включая кобальт, по которому Китай во многом зависит от импорта.

В научном сообществе подчеркивают, что открытие новых минералов расширяет представления о процессах эволюции вещества в экстремальных геологических условиях и может создать основу для разработки материалов с особыми физико-химическими свойствами.