Более 500 мигрантов прибыли в Грецию

Береговая охрана Греции в пятницу спасла около 545 мигрантов с рыболовецкого судна у самого южного европейского острова Гавдос. Это одна из крупнейших групп, прибывших в страну за последние месяцы.

Как передает Day.Az, в ходе поисковой операции греческая береговая охрана передала, что мигранты были обнаружены примерно в 29,6 км от Гавдоса в 16 морских милях. Все они чувствуют себя хорошо и доставляются в порт Агия-Галини на соседнем острове Крит, говорится в заявлении.

Греция оказалась на передовой миграционного кризиса 2015-2016 годов, когда более миллиона человек из Ближнего Востока и Африки высадились на ее берегах, а затем направились в другие европейские страны, в основном в Германию, пишет Reuters.

С тех пор потоки ослабли, но за последний год и на Крите, и на Гавдосе - двух средиземноморских островах, ближайших к африканскому побережью, - резко возросло количество лодок с мигрантами, в основном из Ливии. Крушения со смертельным исходом на этом маршруте по-прежнему распространены.

Греция, Кипр, Испания и Италия смогут претендовать на помощь в решении проблемы миграционного давления в рамках нового механизма ЕС после вступления в силу соглашения блока о миграции и предоставлении убежища в середине 2026 года.

Правительство премьер-министра Кириакоса Мицотакиса заявило, что депортация лиц, которым было отказано в предоставлении убежища, станет приоритетной задачей.