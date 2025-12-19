Баку примет II Форум религиозных деятелей Азербайджана

В рамках "Года Конституции и Суверенитета" 24 декабря в Баку пройдет II Форум религиозных деятелей Азербайджана. Он будет организован для продвижения основополагающих конституционных ценностей, таких как светскость и свобода совести, права и обязанности религиозных деятелей, их профессиональное развитие, правовые и культурные аспекты государственно-религиозных отношений, а также дальнейшего укрепления многокультурной и толерантной среды в стране. Мероприятие будет посвящено теме "Конституционные принципы государственно-религиозных отношений в Азербайджане: светскость и свобода совести".

Как передает Day.Az, в форуме примут участие представители соответствующих государственных структур, преподаватели религиозных учебных заведений, богословы и специалисты, а также руководители государственных органов, уполномоченных в религиозной сфере Турции и Узбекистана.

В рамках форума будут организованы панельные дискуссии по темам: "Мультикультурная система ценностей: правовые и культурные аспекты государственно-религиозных отношений", "Религиозное воспитание и просвещение в цифровой информационной среде", "Воспитание молодежи на фоне глобального влияния: современные методы и инновационные подходы" и "Роль религиозных общин в социально-духовном развитии женщин".

Кроме того, участники мероприятия планируют посетить Аллею почетного захоронения, памятник Победы и Центр Гейдара Алиева, провести встречу в Азербайджанском институте теологии, совершить намаз-вахдат в мечети Гейдара, а также ознакомиться с деятельностью Кафедрального собора Святых Жён-Мироносиц и Синагоги горских евреев.