Румен Радев направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Президент Болгарии Румен Радев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент.

Прошу Вас принять самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего дня рождения. Пользуясь этой приятной возможностью, выражаю уверенность в том, что в результате наших совместных усилий стратегическое партнерство и прекрасные отношения между Республикой Болгария и Азербайджанской Республикой будут и дальше активно развиваться и углубляться.

С удовлетворением вспоминаю наши встречи за последние несколько лет, которые неизменно проходили в конструктивной и дружеской атмосфере, подтверждая расширение стратегических отношений, плодотворных связей и активного политического диалога между нашими странами в двустороннем и многостороннем форматах.

Надеюсь, что, несмотря на нынешний политический кризис в нашей стране, в 2026 году состоится Ваш долгожданный визит в Болгарию по случаю открытия парка Шуша в городе Велико-Тырново, для реализации которого мы вместе с Вами приложили большие усилия.

После 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29), успешно проведенной в прошлом году благодаря Вашему личному вниманию и участию, я готов продолжить диалог на высшем уровне между нашими странами на саммите в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), которая впервые пройдет в Азербайджане в 2026 году.

Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в Вашей высшей государственной деятельности.

Уважаемый господин Президент, прошу принять мое высочайшее почтение."