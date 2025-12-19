Важная новость для более чем миллиона пенсионеров

Автор: Эльвин Сахаватоглу

По мере приближения конца года в Азербайджане вопрос индексации пенсий становится одной из наиболее обсуждаемых социально-экономических тем. В стране повышение трудовых пенсий осуществляется автоматически каждый год и рассчитывается на основе процента роста среднемесячной заработной платы за предыдущий год. Иными словами, пенсии индексируются и увеличиваются в соответствии с ростом заработных плат в текущем году.

Так на сколько же вырастут пенсии?

Комментируя ситуацию для Day.Az, экономический эксперт Эльданиз Амиров отметил, что рост пенсий в стране - точнее, именно трудовых пенсий - проводится в соответствии с процентом увеличения среднемесячной заработной платы за предыдущий год.

"Что это означает? Например, если в 2025 году среднемесячная заработная плата увеличилась на определенный процент, то в 2026 году пенсии вырастут на тот же показатель. С учетом текущих прогнозов ожидается, что в 2026 году рост среднемесячных трудовых пенсий составит примерно около 10 процентов. Это повышение охватит порядка 1,1 миллиона граждан, поскольку именно таково число получателей трудовых пенсий", - пояснил эксперт.

По словам Амирова, в 2025 году среднемесячная заработная плата, как ожидается, вырастет примерно на 9,5 процента, и именно этот показатель будет зафиксирован по итогам года. В соответствии с данным процентом и будет проведена индексация пенсий.

Эксперт также отметил, что в феврале - после официального объявления роста среднемесячной заработной платы - производится округленное повышение трудовых пенсий.

"Даже если это повышение будет официально утверждено в феврале, пенсионеры получат увеличенную сумму с 1 января. Таким образом, можно сказать, что человек, получающий пенсию в размере 500 манатов, в следующем году будет в среднем получать около 550 манатов", - добавил Эльдениз Амиров.