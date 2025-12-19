Налоговая политика направлена ​​на ограничение потребления всех сегментов сигарет

Налоговая политика, проводимая государством, направлена ​​на ограничение потребления всех сегментов сигарет.

Как передает Day.Az, об этом во время обсуждения проекта закона о внесении изменений в закон "О табаке и табачных изделиях" в первом чтении на сегодняшнем пленарном заседании парламента сказал председатель комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса Азер Амирасланов.

По его словам, как и в большинстве стран мира, правительство Азербайджана, учитывая рекомендации Всемирной организации здравоохранения, проводит политику постепенного повышения акцизных налогов на табак и табачные изделия.

"Согласно этой рекомендации, налоги должны составлять не менее 75% от розничной цены всех сегментов сигарет. В нашей стране этот показатель пока приближается к 60%. Недавно в рамках бюджетного плана на 2026 год мы внесли изменения в Налоговый кодекс, предусматривающие повышение акцизных налогов на традиционные сигареты и альтернативные табачные изделия, за исключением электронных сигарет", - сказал председатель комитета.

Он отметил, что нынешний проект не предусматривает повышения акцизных налогов на электронные сигареты, а предлагает их полный запрет.