AzTV-də FƏRQLİ YENİ İL olacaq: 46 ifaçı, retro hitlər və müasir estrada…

Azərbaycan Televiziyası bu il iki mühüm tarix - Azərbaycan radiosunun 100, Azərbaycan televiziyasının isə 2026-cı ildə qeyd olunacaq 70 illik yubileyi münasibətilə Yeni il gecəsinə xüsusi buraxılış hazırlayıb.

31 dekabr saat 21:00-da başlayacaq bayram proqramı yalnız konsert deyil, Azərbaycan musiqisinin qızıl fonduna səyahət olacaq.

Klassik estrada ifalarından tutmuş müasir hitlərə qədər müxtəlif janrlarda təqdim ediləcək çıxışlar pop-simfonik orkestrin müşayiəti ilə tamaşaçılara təqdim ediləcək.

Proqramda 80-dən çox musiqi nömrəsi, 46 tanınmış ifaçı çıxış edəcək.

Gecənin ən diqqətçəkən məqamlarından biri Azərbaycan musiqi səhnəsinin korifeyləri - Xalq artistləri Zeynəb Xanlarova, Flora Kərimova, Mübariz Tağıyev və Polad Bülbüloğlunun səhnəyə çıxışı olacaq.

Eyni zamanda 2009-cu ildə "Avroviziya"da Azərbaycanı təmsil etmiş Aysel Teymurzadə uzun fasilədən sonra Yeni il gecəsi tamaşaçıların qarşısında olacaq. Bu onun səhnəyə qayıtdıqdan sonra AzTV-də ilk çıxışı olacaq.

Gecədə Flora Kərimova və Samir Bağırovun "Ölmədən əvvəl" duetinin televiziya premyerası baş tutacaq.

Layihənin rejissoru Elnur Məmmədov, səhnə rejissoru Tərlan Tağıyev, layihə rəhbəri isə Nazilə Babayevadır.