Непроглядная метель стала причиной серии ДТП в Иркутской области.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Снег заметает автомобили - они едва различимы, а водителям приходится пробираться практически вслепую. В авариях пострадали 19 человек.

Ранее в Иркутске был введён режим повышенной готовности.