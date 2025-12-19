https://news.day.az/world/1803731.html Непроглядная метель стала причиной серии ДТП в Иркутской области - ВИДЕО Непроглядная метель стала причиной серии ДТП в Иркутской области. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Снег заметает автомобили - они едва различимы, а водителям приходится пробираться практически вслепую. В авариях пострадали 19 человек. Ранее в Иркутске был введён режим повышенной готовности.
Непроглядная метель стала причиной серии ДТП в Иркутской области.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Снег заметает автомобили - они едва различимы, а водителям приходится пробираться практически вслепую. В авариях пострадали 19 человек.
Ранее в Иркутске был введён режим повышенной готовности.
