В Китае передали 72 ТБ данных за 1,6 часа

В КНР заработала первая в стране информационно-коммуникационная инфраструктура научно-технического назначения - Китайская среда для сетевых инноваций (China Environment for Network Innovation, CENI).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на агентство Синьхуа, CENI представляет собой открытую, удобную для пользователей и устойчивую крупномасштабную универсальную испытательную инфраструктуру, которая обеспечивает простую, эффективную и недорогую среду для тестирования и верификации при исследовании инновационных архитектур сетей будущего, передает Day.Az.

В Нанкине были проведены испытания системы. В ходе эксперимента 72 ТБ данных, собранных пятисотметровым сферическим радиотелескопом FAST в провинции Гуйчжоу на юго-западе КНР, были доставлены в Хуачжунский университет науки и технологий в провинции Хубэй (Центральный Китай) всего за 1,6 часа. Передача такого объема по обычному интернету заняла бы 699 дней.

"FAST ежедневно генерирует около 100 ТБ данных. Ввод CENI в эксплуатацию значительно повысит эффективность и качество передачи данных", - пояснил академик Китайской инженерной академии Лю Юньцзе.

По его словам, впервые в мире разработана архитектура сети с настройкой под сервисы, создана распределенная ОС для крупных сетей и построена первая в мире глобальная детерминированная сеть. В ходе строительства разработаны 206 международных и национальных стандартов, получен 221 патент на изобретения и 139 свидетельств о регистрации программного обеспечения, ряд достижений отмечен государственными научно-техническими премиями.

Сейчас CENI охватывает 40 городов по всей стране, с общей протяженностью оптических линий связи более 55 000 километров. Она поддерживает 128 разнородных сетей и 4096 параллельных гетерогенных сервисных тестов, может беспрепятственно взаимодействовать с существующим интернетом и глобальными испытательными объектами, а также обладает возможностями для надежной передачи данных с высокой пропускной способностью.

CENI позволит исследовательским институтам и предприятиям тестировать различные новые технологии, в том числе ИИ, а также уже поддерживает развитие технологий 5G-Advanced и 6G, поделился У Хэцюань из Китайской инженерной академии.

"Для обучения крупной модели со 100 миллиардами параметров в распределенной среде требуется более 500 000 циклов итеративной разработки. С CENI каждый цикл обучения занимает всего около 16 секунд", - привел пример академик.

В перспективе CENI предоставит открытую испытательную поддержку разным отраслям, включая производство, энергетику, образование, здравоохранение и экономику малых высот (аэротакси, доставка дронами и т. д.).