Маршрут Трампа со временем будет способствовать росту экспорта и экономики Азербайджана

Реализация Маршрута Трампа для международного мира и процветания (Trump Route - TRIPP) будет способствовать росту экспорта и экономического развития Азербайджана в долгосрочной перспективе.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в отчете международного рейтингового агентства Fitch.

Аналитики Fitch напоминают, что в августе 2025 года Азербайджан и Армения парафировали текст мирного соглашения с целью поэтапного достижения полноценного мирного договора. Документ предусматривает создание автомобильного и железнодорожного сообщения с Нахчываном через территорию Армении в рамках мирного урегулирования.

По оценке агентства, прямое сухопутное сообщение с Нахчываном обеспечит Азербайджану прямой наземный доступ к Турции, что может со временем способствовать увеличению экспортных возможностей и экономическому росту.

"В октябре Азербайджан принял решение разрешить транзит сухопутных грузов в Армению, что стало дополнительным сигналом снижения напряженности. Сокращение рисков в отношениях с Арменией может привести к снижению оборонных расходов, что, в свою очередь, уменьшит бюджетное давление в среднесрочной перспективе", - говорится в отчете.

Отметим, что 8 августа по итогам трехсторонней встречи с Президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию об обеспечении мира между Баку и Ереваном и налаживании транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахчываном. Этот проект получил название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания".

В рамках встречи министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян парафировали проект "Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения" и подписали совместное обращение министров иностранных дел Азербайджанской Республики и Республики Армения к действующему председателю ОБСЕ (о закрытии Минского процесса ОБСЕ, личного представителя действующего председателя ОБСЕ по конфликту, обсуждаемому Минской конференцией, и Группы планирования высокого уровня).