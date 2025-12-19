В Азербайджане запрещаются продажа и использование электронных сигарет

В Азербайджане будет запрещен импорт, экспорт, производство, хранение, продажа и использование электронных сигарет.

Как сообщает Day.Az, данный вопрос отражен в законопроекте о внесении изменений в Закон "О табаке и табачных изделиях", который был рассмотрен на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно законопроекту, будет запрещен импорт, экспорт, производство, хранение, оптовая и розничная продажа, а также использование электронных сигарет и их компонентов.

Кроме того, электронные сигареты, содержащие никотин, будут приравнены к табачным изделиям.

Одновременно предлагается включить в законодательство следующие новые понятия:

Нагреваемое табачное изделие - изделие, состоящее из табака (табачной смеси) и нетабачных компонентов, используемых при его производстве, предназначенное для поступления в организм человека никотиносодержащего аэрозоля, образующегося в процессе нагревания без воспламенения и без образования табачного дыма. Нагреваемые табачные изделия не будут считаться электронными сигаретами.

Электронная сигарета - продукт, за исключением пищевых продуктов, табачных изделий, лекарственных средств и медицинских изделий, предназначенный для поступления в организм человека никотиносодержащего или не содержащего никотин пара через дыхательные пути с использованием устройства с мундштуком или другими компонентами, включая наличие или отсутствие картриджа и флакона. Флаконы электронных сигарет могут использоваться одно- или многократно либо перезаправляться одноразовыми картриджами.

В случае принятия изменений они вступят в силу с 1 апреля 2026 года. Отметим, что в первоначальной версии законопроекта датой вступления в силу было указано 1 февраля 2026 года.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.