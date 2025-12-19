За нарушение этого порядка грозит штраф до 1000 манатов

За нарушение порядка представления налоговой отчетности и отчетов о взимании государственных пошлин будут установлены новые штрафы.

Как сообщает Day.Az, данный вопрос отражен в законопроекте о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, рассмотренном на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно проекту, в случае открытия счетов физическим и юридическим лицам либо оказания им финансовых услуг финансовыми институтами, за предоставление недостоверных и (или) искаженных сведений и документов, необходимых для определения налогового резидентства лица в целях исполнения международных договоров, стороной которых является Азербайджанская Республика и которые предусматривают обмен налоговой и финансовой информацией, а также за непредставление в установленный Налоговым кодексом срок информации и документов при изменении обстоятельств, влияющих на резидентский статус лица, будут применяться штрафы:

- к физическим лицам - в размере 300 манатов;

- к юридическим лицам - в размере 1 000 манатов.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

