Уругвай заполонили стрекозы - ВИДЕО

Встревоженные местные жители публикуют в соцсетях видео с целыми тучами стрекоз. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Экологи уверяют, что они не представляют опасности, и даже наоборот полезны, так как питаются личинками комара Aedes aegypti, переносчика лихорадки денге.