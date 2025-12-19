Уругвай заполонили стрекозы

Встревоженные местные жители публикуют в соцсетях видео с целыми тучами стрекоз.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Экологи уверяют, что они не представляют опасности, и даже наоборот полезны, так как питаются личинками комара Aedes aegypti, переносчика лихорадки денге.