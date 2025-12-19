В Азербайджане вносятся изменения в правила сохранения тайны нотариальных действий

Вносятся изменения в правила сохранения тайны нотариальных действий.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос отражен в проекте закона о внесении поправок в закон "О нотариате", который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно проекту, в соответствии с законом "О государственной регистрации юридических лиц и государственном реестре", информация о соглашениях об отчуждении доли в уставном капитале коммерческих юридических лиц; передаче доли в уставном капитале другому лицу по наследству; обременении доли в уставном капитале и назначении управляющего имуществом в рамках мер по защите наследства в случае смерти учредителя коммерческого юридического лица, учредитель и законный представитель которого являются одним и тем же лицом, будет передаваться в режиме реального времени через Электронную государственную информационную систему (ЭГИС) в орган (организацию), определенный соответствующим органом исполнительной власти.

Проект закона был вынесен на голосование и принят в первом чтении.