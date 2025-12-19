Удивление и философия Араика Арутюняна

В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о выступлении Араика Арутюняна​ в суде.

Day.Az представляет публикацию:

В Баку продолжается суд над главарями армянских сепаратистов - они выступают с последним словом. Начали с Араика Арутюняна.

Араик остался верен своей тактике "я не я, и хата не моя". В своем последнем слове он назвал трагедии первой карабахской войны - резню в Бейлик багы и события в Кяльбаджарском тоннеле - военными преступлениями.

"Здесь были представлены военные преступления", - подтвердил он, оговорившись, что о многих событиях до суда информации не имел. Такой ванильный, розовый сепаратист.

"Конечно, это военные преступления, и у них есть свои виновники. Если виновные не будут наказаны в этом мире, они будут наказаны за свои действия в загробном мире", - сказал Арутюнян.

Не знаем, как насчет загробного, а в нашей бренной реальности Араику светит пожизненное заключение. Возможно, уже очень скоро.