В Баку ожидается морось

20 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, осадки в течение дня маловероятны, однако ночью и вечером местами возможен легкий моросящий дождь. Будет дуть северо-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью +2...+4°С, днем +7...+11°С. Атмосферное давление повысится с 770 мм рт. ст. до 767 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха ночью достигнет 80-85%, днем - 60-70%.

В районах Азербайджана ожидается преимущественно безосадочная погода. Местами возможен легкий туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит от -3°С до +2°С, днем +7...+12°С. В горах ночью прогнозируется -5...-10°С, днем +2...+7°С.

