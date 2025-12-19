На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о необходимости спасательной помощи в связи с дорожно-транспортным происшествием, произошедшим в Сабунчинском районе города Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС, в связи с поступившей информацией на место происшествия были направлены ближайшие спасательные подразделения министерства.

В ходе оценки оперативной обстановки было установлено, что легковой автомобиль марки Renault перевернулся, в результате чего один человек оказался зажатым в салоне транспортного средства.

В результате спасательных мероприятий, проведенных соответствующими силами Службы спасения особого риска, из деформированного автомобиля было извлечено тело погибшего и передано бригаде скорой медицинской помощи.