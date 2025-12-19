https://news.day.az/world/1803529.html Путин может посетить США США готовятся к возможному приезду президента России Владимира Путина на саммит G20 в Майами, штат Флорида в 2026 году. Как передает Day.Az, об этом рассказала российская шерпа в международной организации Светлана Лукаш.
Путин может посетить США
США готовятся к возможному приезду президента России Владимира Путина на саммит G20 в Майами, штат Флорида в 2026 году.
Как передает Day.Az, об этом рассказала российская шерпа в международной организации Светлана Лукаш.
Уточняется, что в Вашингтоне 15-16 декабря состоялась первая встреча представителей стран "Группы двадцати" в рамках стартовавшего председательства США.
"[Страна-председатель] готовится к участию Владимира Владимировича Путина в саммите в Майами в декабре следующего года", - уточнила Лукаш.
