Путин может посетить США

США готовятся к возможному приезду президента России Владимира Путина на саммит G20 в Майами, штат Флорида в 2026 году.

Как передает Day.Az, об этом рассказала российская шерпа в международной организации Светлана Лукаш.

Уточняется, что в Вашингтоне 15-16 декабря состоялась первая встреча представителей стран "Группы двадцати" в рамках стартовавшего председательства США.

"[Страна-председатель] готовится к участию Владимира Владимировича Путина в саммите в Майами в декабре следующего года", - уточнила Лукаш.