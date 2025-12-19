Снег добрался до Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии выпал снег, редкое явление для этой страны с жарким пустынным климатом.

Как передает Day.Az, на видео показана обстановка в городе Хаиль, расположенном в оазисе посреди пустыни Неджд.

Местные жители и туристы наблюдали необычное природное явление и делятся кадрами в социальных сетях.