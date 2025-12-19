https://news.day.az/world/1803561.html

Снег добрался до Саудовской Аравии - ВИДЕО

В Саудовской Аравии выпал снег, редкое явление для этой страны с жарким пустынным климатом. Как передает Day.Az, на видео показана обстановка в городе Хаиль, расположенном в оазисе посреди пустыни Неджд. Местные жители и туристы наблюдали необычное природное явление и делятся кадрами в социальных сетях.