Снег добрался до Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии выпал снег, редкое явление для этой страны с жарким пустынным климатом. Как передает Day.Az, на видео показана обстановка в городе Хаиль, расположенном в оазисе посреди пустыни Неджд. Местные жители и туристы наблюдали необычное природное явление и делятся кадрами в социальных сетях.
