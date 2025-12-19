В оппозиционных и реваншистских кругах Армении не осталось никого, кто не высказался бы по поводу темы Западного Азербайджана. Судя по всему, перспектива возвращения азербайджанцев пугает националистов больше, чем кара небесная. Свои пять копеек попытался внести в эти бессмысленные рассуждения и главарь сепаратистов Самвел Шахраманян. Отпущенный следственными органами после допроса сепаратист поделился с журналистами своими "глубокими" мыслями по этому поводу. Он заявил, что вопрос возвращения армян и тему Западного Азербайджана нельзя приравнивать. И, вообще, возвращение армян это вопрос международного права. Шахраманян не продолжил мысль, но, как надо понимать, по его теории, возвращением азербайджанцев международное право не занимается.

Прокомментировать поднятую оппозиционными кругами волну истерики вокруг законного желания подвергшихся насильственной депортации азербайджанцев вернуться на свои исконные земли в Армению Day.Az попросил прокомментировать политолога, профессора Университета регионоведения Хангук (Сеул) Ровшана Ибрагимова.

Шахраманян доиграется, сказал наш собеседник и добавил, что этот человек никто и его мнение не заслуживает комментариев.

"Но так как с такими же заявлениями выступают оппозиционные депутаты и политики, собирающие вокруг этого вопроса широкую аудиторию, то скажу: этот подход не выдерживает никакой критики. Азербайджан ранее предоставил армянам возможность продолжать жить в Карабахе, приняв гражданство. Была разработана целая программа для их интеграции в азербайджанское общество. Но они выбрали другое. Хотя и сейчас, думаю, окно возможностей не закрыто. Если бывшие жители Карабаха обратятся за гражданством Азербайджана, они должны будут пройти соответствующую стандартную процедуру в том порядке, в каком ее проходят все, кто хочет получить азербайджанское гражданство. Получив его, они смогут беспрепятственно жить на азербайджанской земле. За исключением, конечно, тех, кто имеет проблемы с азербайджанским законодательством. Эти лица прежде, чем получить право жить в Азербайджане, должны будут проходить через необходимые процедуры, включая отбывание наказания за совершенные преступления", - сказал политолог.

Ибрагимов напомнил, что несколько армян все еще проживают в Карабахе. И это если не говорить о тех тысячах армян, которые продолжали жить в Азербайджане все годы конфликта. Те армяне, что решили остаться в Карабахе после антитеррористической операции 2023 года, получили всю необходимую заботу государства. Прочие, послушавшись своих лидеров, в короткие сроки дружно и организованно покинули территорию Азербайджана. Никто их отсюда не выгонял, никто не требовал от них покидать свои дома, они сами сделали этот выбор, поддавшись пропаганде.

По словам политолога, между вопросами возвращения армян и возвращения азербайджанцев действительно есть большая разница. Только заключается она не в отношении международного права к этим вопросам, а в подходе самих двух государств.

"В отличие от азербайджанцев, которые были насильственно изгнаны из Армении в 1987-1989 годах, армяне уехали добровольно. В отличие от Азербайджана, Армения не предлагает абсолютного никакого инструментария, чтобы бывшие жители этой республики могли вернуться на родные земли. Нет никакой процедуры, никакой системы, позволяющей им реализовать это свое законное право. Им даже не дают права высказываться в этом аспекте. Азербайджан же предлагает формулу: если кто-то где-то когда-то будет заикаться о непонятном праве армян Карабаха вернуться, вопрос будет рассматриваться только параллельно с обеспечением права азербайджанцев вернуться на свою родину в Армению. И вообще я совершенно не понимаю, о каком международном праве говорит сепаратист. Какие международные документы обеспечивают возвращение армян в Карабах и не дают таких же прав азербайджанцам Армении? У Шахраманяна самого большие проблемы с международным правом, судя по тому, как он действует. То он объявляет о ликвидации так называемого проекта "НКР", то вдруг подписывает другую бумажку, которой это решение "отменяет". Сепаратист доиграется. Помяните мое слово", - сказал Ровшан Ибрагимов.

Лейла Таривердиева