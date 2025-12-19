Тишина на границе: почему Нареку Карапетяну она невыгодна?

Автор: Лейла Таривердиева

"Годами жители Гориса не видели турок, а сегодня по ту сторону от села Тех больше нет армян", - заявил на днях прикормленным журналистам в Горисе координатор "народного" движения "По-нашему" Нарек Карапетян.

В Армении всегда любили давать эпичные названия. Во времена Сержа Саргсяна тогдашний министр обороны придумал программы для армии под названием "Это - я" и "Честь имею". Оппозиционная фракция под названием "Честь имею" до сих пор действует в парламенте, но, что характерно, в ней значатся лица, не имеющие чести и даже не знающие, что это такое. А как эпично звучит "По-нашему", а?

Антинародное по сути реваншистское движение "По-нашему" появилось после ареста в Ереване дяди Нарека Карапетяна - российского миллиардера Самвела Карапетяна. Карапетян прибыл из Москвы в Армению в качестве тяжелой артиллерии для поддержки церкви и подкрепления духа реваншистской оппозиции. Ну, и тут и остался. Теперь подкрепляет дух из-за решетки. "По-нашему" финансируется на средства Карапетянов. В отличие от Рубена Варданяна, Карапетян тратит деньги на формирование защиты себя любимого не за пределами, а внутри Армении. Варданяновские миллионы уходят на покупку политиков, мошенников-адвокатов и продажных журналистов на Западе, а Карапетяны направляют их на поддержку реваншистских кругов. Первый надеется на давление Запада на Баку, второй - на освобождение после выборов, которые выиграют на его деньги реваншисты. Ни тот, ни другой пока что не преуспели.

"По-нашему", как и все реваншистские тусовки, расплодившиеся в преддверии выборов, делает ставку на обман и без того оболваненного населения. Оно устраивает показные благотворительные акции, раздавая пакеты с продуктами добровольным переселенцам из Карабаха от имени "благотворителя Самвела Карапетяна", обещает вернуть их, если свалить Пашиняна.

На днях Карапетян со своей агитационной бандой и журналистами побывал в Горисе и провел обработку среди населения приграничного села Тех (Дыг). В годы оккупации Лачинского района граница была стерта и жители села начали считать все окружающее пространство "армянским". На оккупированных землях Лачина, Зангелана и Джебраила жители приграничных сел Армении засевали поля, пасли скот, разбивали сады и огороды, а негодяи вроде сегодняшнего Нарека Карапетяна убеждали их, что так будет теперь всегда. Однако после 44-дневной войны им пришлось познакомиться с реалиями. Эти реалии оказались очень мучительными и сопряженными с потерями. Граница вернулась на свое место, и все плодородные земли, которые незаконно эксплуатировались армянами тридцать лет, были ими потеряны. Все сельхозугодия, все богатые пастбища. Жители села Тех так привыкли пользоваться чужим, что за пять послевоенных лет все еще не нашли ему замену. Сюник это Зангезур. Не важно, западная или восточная часть, Зангезур очень богат по обе стороны границы. Никто не мешает тем же жителям Теха заняться освоением собственных территорий. Хотя нет, мешают нареки карапетяны, которым выгодно, чтобы армянские приграничные села оставались в нужде и постоянно глядели туда, откуда им уже никогда ничего не прибудет.

Помимо постоянной ностальгии по чужому, у сельчан воспитывают и страх перед азербайджанскими пограничниками. До недавнего времени реваншисты в этих целях регулярно организовывали показательные "обстрелы" и раскидывали фейковые фото по соцсетям и подконтрольным оппозиции СМИ, имитируя "напряженность" на границе с Сюником. Провокации организовывались очень топорно и служили интересам внешних игроков, которым необходим повод для повышенной "заботы" об этом стратегическом регионе Армении. Кстати, тем же целям служит недавний информационный вброс о якобы попытке проникновения с азербайджанской стороны в направлении Мегри. Минобороны Армении буквально взорвалось от возмущения, очень жестко опровергнув этот реваншистский фейк. Видимо, слишком уж не устраивает армянскую оппозицию тишина на границе, и если перестрелок нет больше года, значит, их надо придумать.

Премьер-министр после встречи в Вашингтоне 8 августа, перехватил инициативу, фактически приведя в Сюник такого партнера, как США, и прочим интересантам пришлось отойти в сторону. Что никак не устраивает реваншистов и лично Нарека Карапетяна, у которого свои планы. Он активно действует в этом регионе, открывает представительства "По-нашему" у границ с Азербайджаном, возбуждает местное население и не дает людям заняться тем, что они реально имеют.

Реваншисты очень умело используют темноту и проблемы с айкью у местных крестьян. Показывая в сторону международно признанной границы Азербайджана, Карапетян заявил, что через семь лет после прихода к власти Пашиняна, по ту сторону села, то есть в Лачине, не живет ни один армянин. Власти безо всякого сопротивления "отдали" Азербайджану сотни гектаров земли. И слушающие его кивали как дрессированные тюлени в цирке.

Когда мы говорим об ограниченности айкью, мы не хотим никого обидеть. Просто при наличии пусть невысокого, но достаточного для способности к анализу уровня интеллекта, обезличенная зомбированием масса не кивала бы в знак согласия и не пылала бы гневом, а задалась бы вопросом, который буквально напрашивается: а почему тридцать лет они не видели ни одного азербайджанца? Нет сомнений, что никто таким вопросом не задался и никогда не задавался. Как местное население тупо пользовалось дарами чужой земли на протяжении многих десятилетий, так же тупо оно продолжает сегодня поддерживать пылкие речи лиц, чьи миллионы идут на сохранение за ними статуса пушечного мяса.

С тех пор, как весной 2023 года была открыта согласно Трехстороннему заявлению альтернативная дорога для связи Армении с Ханкенди, и азербайджанская армия заняла свои законные позиции на пятикилометровом участке бывшего "Лачинского коридора", реваншистская оппозиция не перестает трещать о близости азербайджанских постов к селу Тех. Мол, детки боятся ходить в школу. Эта истерия преследовала нереализуемые цели. Никто не стал бы требовать от Азербайджана подарить армянам часть территории, чтобы техские школьники избавились от навеянных пропагандой страхов. За тридцать лет село разрослось в сторону оккупированных земель, и это проблема только самих его жителей, а не Азербайджана. То же касается и других приграничных сел, в период оккупации расширившихся на оккупированные земли и, соответственно, потерявших все после войны. В селах, где в мае прошлого года прошла делимитация и демаркация, до сих пор слышен вой о потерянных объектах и домах, которыми в годы оккупации армяне пользовались незаконно.

Армянам, особенно жителям приграничных сел, нужно гнать эмиссаров реваншистов. Во время возвращения четырех газахских сел Азербайджану небезызвестный поп Галстанян сотоварищи пытался имитировать народный протест, но ему не удалось поднять жителей делимитированых сел. Потому что, даже что-то потеряв, они знали: все происходит по закону и лишний шум ничего не изменит. Жители северных приграничных сел оказались более пресвященными, чем зангезурцы, и выгнали Зрбазана. Потерпев неудачу, тот решил отправиться на Ереван, но и там его ждал провал.

Так вот, жителям Гориса и Капана, вместо того, чтобы аплодировать провокаторам вроде Нарека Карапетяна и утирать увлажнившиеся от его речей глаза платочками, надо гнать эмиссаров реваншистов из своих сел и городов. Потому что никто и никогда не сумеет вернуть ситуацию на момент до 27 сентября 2020 года. Это исключено. Карапетян и ему подобные врут, обещая это сделать. Тут не помогут миллиарды дяди Самвела и папы Карена. В случае чего, счета в банках лишь помогут им самим выйти из игры и не пострадать.

В процессе делимитации соседей ждет еще немало подобных потерь. Не исключено, что азербайджанские пограничные посты окажутся даже еще ближе, чем сегодня, когда граница будет уточнена и демаркирована окончательно. Соседям надо быть к этому готовыми. Реваншисты не хотят рассматривать такую перспективу, они предпочитают морочить армянам головы и обещать все вернуть в случае прихода к власти. Это сознательная ложь.

Обещанная оппозицией "правильная дипломатия" приведет к новой напряженности, и в этот раз двигаться фронт будет уже не на восток, а на запад.