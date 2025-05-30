В Западном Зангезуре становится тесно

Автор: Лейла Таривердиева

Министерство обороны Армении продолжает виртуально обстреливать приграничные села в Западном Зангезуре "руками" азербайджанских военных. В оборонном ведомстве соседней страны надевают ВР-очки и погружаются в мир фантазий и грез. Если судить по частоте так называемых обстрелов села под названием Хазнавар, от него должны были бы остаться давно одни руины. Как и от другого сюникского села - Хнацах. Эти два названия в последние два месяца попеременно постоянно фигурируют в сообщениях армянского оборонного ведомства. Почему именно эти населенные пункты выбраны Минобороны Армении декорацией для виртуальных "стрелялок", было для нас загадкой, пока не появилось заявление главы МО России Андрея Белоусова.

Как пишут российские СМИ, Белоусов заявил, что "сохраняется напряженность вокруг Сюникской области Армении". .

Если бы российский министр сказал, что сохраняется напряженность на сюникском участке условной границы, вопросов бы не было. Напряженность действительно существует и провоцируется армянской стороной с целью вызвать Азербайджан на ответные действия. Так как жестких ответных действий нет, армянской стороне приходится их придумывать, распространяя в пабликах новости о якобы обстрелянных крышах и окнах. О пулях, которые загадочным образом поражают стекла, минуя москитные сетки и занавески. Ну да ладно, Армения страна чудес, там всякое возможно. Дело не в этом.

Министр обороны России сказал о напряженности вокруг Сюникской области, то есть о наличии некой угрозы для этой области Армении из вне. Западный Зангезур граничит только с Ираном и Азербайджаном, и как-то сомнительно, что Белоусов говорил о Тегеране.

В этом свете интересно звучит новость об открытии в понедельник в Горисе почетного консульства Франции. И даже кое-что объясняет.

На днях на пресс-конференции в Ереване министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро порадовал армян сообщением о скором открытии консульства. Почему именно в Горисе? Посол Франции в Армении объяснил это так: у этого города "особая связь с французским языком". С 2006 года здесь действует центр французской культуры, который также зачем-то поддерживает преподавание французского языка в школах.

Очень трогательно и по-французски утонченно. А какова на самом деле причина размещения консульского отдела дипмиссии именно в Сюнике?

На самом деле все не так утонченно, а очень даже грубо. Франция приняла решение внедриться в этот приграничный с Азербайджаном регион, чтобы предотвратить создание "пантюркистского коридора". Как выразился дипломат по фамилии Агаджанян, по этому коридору "Европа рассчитывала получить связь со Средней Азией, а также реализовать план по отделению России от Ирана и установлению контроля над важным ресурсным маршрутом с вытекающими из этого военными и политическими возможностями". Дипломат Агаджанян заявил журналистам, что тут интересы Европы, Азербайджана и Турции совпадают. Но одна маленькая, но гордая птичка по имени Франция решила разрушить эти "позорные планы", разместив у границ Азербайджана почетное консульство, чтобы взять под крылышко Армению.

И не подумайте, что одна Франция захотела взять опеку над Арменией. У нее есть конкуренты.

Во-первых, это Иран. В октябре 2022 года в приграничном с Зангиланом Гафане открылось генеральное консульство Ирана. На церемонии открытия ныне покойный глава МИД Абдоллахиан говорил о неприемлемости для ИРИ изменения границ в регионе, готовности воспрепятствовать таким идеям и так далее. Кто собирался менять границы в регионе, сказано не было, была лишь упомянута некая "региональная страна".

Все это происходило в период ухудшения отношений между Баку и Тегераном. В 2022 году в ИРИ еще думали, что возможно диктовать правила Азербайджану. Тема Зангезурского коридора была демонизирована и выставлялась как страшнейшая угроза региону. И это была идея не Еревана. Никол Пашинян после повторного избрания его премьер-министром, несмотря на военное поражение Армении, вдохновился и решил, что народ дал ему право принимать нетрадиционные для армянской политики решения. Вопрос Зангезурского коридора начал обсуждаться всерьез. Однако, если армянский народ и дал Пашиняну право выполнять взятые на себя обязательства, внешние акторы такого права ему не давали. Особенно усердствовал Иран, ввинчивавший в армянские умы мнимую угрозу потерять юг Армении. А те и рады были. На самом деле у иранской стороны был собственный интерес. Она не хотела передавать Армении свою роль связующего звена между основной частью Азербайджана и Нахчыванской автономией. В новых условиях эта артерия могла превратиться в важную часть транзита Восток-Запад. Иран давно хотел стать частью Среднего коридора, и не сомневался, что с отказом Армении от Зангезурского коридора Азербайджан будет искать альтернативные пути, и этой альтернативой, конечно же, будет иранский транзит. Что и случилось. Расчет оказался верным, и Аразский коридор уже активно реализуется, а Армения осталась в дураках. Но тогда, в октябре 2022 года Ереван торжествовал, радуясь столь откровенной и громкой поддержке со стороны южного соседа. Мнимая угроза, которую якобы представляет для целостности Армении проект Зангезхурского коридора, оказалась живучей.

Таким образом, 2 июня в Западном Зангезуре откроется еще одно дипломатическое представительство иностранного государства у границ Азербайджана. Такое скопление консульств нельзя назвать нормальным явлением, скоро дипмисиям стран, желающих опекать армян, станет тесно. Франция присоединит свои силы к "спасению" Армении от несуществующей угрозы с запада. Ей очень хочется, чтобы такая угроза реально существовала. Думается, правы те, кто считают, что за армянскими провокациями на условной границе стоят иностранные инструктора. Нужен повод для дипломатической и политической атаки на Азербайджан. В последние годы только и слышно о планах нашей страны на Сюник. Посол Франции в РА регулярно бывает в этой области, рассматривает границу Азербайджана в бинокль. Теперь эту наиважнейшую с точки зрения безопасности Армении функцию возьмет на себя почетное консульство. Ну, чтобы два раза не ходить. Тут все будет под рукой - и курсы французского, и оптические приборы разной степени увеличения.

Но и это еще не все. Какая же дипломатическая армия без России? Уже два года Москвы пытается добиться от Еревана открытия консульства. Где бы вы думали? Само собой - в Сюнике. Россия не хочет упускать этот важны регион Армении из рук, понимая, какую роль он будет играть в случае восстановления коммуникаций через Мегри. Хотя на границах Армении с Ираном все еще стоит российские пограничники, российское присутствие в стране доведено до минимума. Так вот, российская сторона добивается открытия консульства, а армянские союзники затягивают решение вопроса В Ереване комментируют следующим образом: открытие российского консульства находится в ведении местных властей, которые никак не решат вопрос территории под дипмиссию.

Ранее российская сторона утверждала, что вопрос о консульстве будет решен до конца мая. Но май завершается, а никаких решений не принято. Ни сама Армения, ни, тем более, Франция не захотят такого дипломатического соседства. Каждая из стран, открывающих консульства на юге Армении, рассчитывает на единоличное продвижение интересов. Особенно это касается Франции, расположенной далеко от региона. Дружить с Россией "дипмиссиями" она не собирается.

Источники газеты "Грапарак" утверждают, что будет сделано все, чтобы консульство России не открылось. И это похоже на правду.