https://news.day.az/politics/1507322.html Решительно осуждаем заявление главы МИД Ирана в Гафане - УМК
Решительно осуждаем заявление главы МИД Ирана в Гафане - УМК
Решительно осуждаем заявление главы МИД Ирана в Гафане, и требуем, чтобы он взял свои слова обратно.
Как сообщает в субботу Day.Az, об этом говорится в заявлении Управления мусульман Кавказа (УМК) в связи с угрозами и заявлениями Ирана, и в частности в связи с обеспокоенностью, вызванной военными учениями, проводимыми вдоль границы с Азербайджаном.
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