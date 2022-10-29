Решительно осуждаем заявление главы МИД Ирана в Гафане, и требуем, чтобы он взял свои слова обратно.

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом говорится в заявлении Управления мусульман Кавказа (УМК) в связи с угрозами и заявлениями Ирана, и в частности в связи с обеспокоенностью, вызванной военными учениями, проводимыми вдоль границы с Азербайджаном.

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