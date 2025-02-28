Автор: Лейла Таривердиева

Вокруг полученного Ереваном от Азербайджана очередного пакета предложений по тексту мирного договора в Армении возник нездоровый ажиотаж. Непонятно, чего ожидало местное экспертное сообщество и СМИ. Неужели уступок с азербайджанской стороны?

На брифинге накануне Никол Пашинян попытался разрядить атмосферу, заявив, что мирный процесс продолжается, стороны обмениваются предложениями, работает комиссия по делимитации итак далее. Он также порадовал публику, сообщив, что в тексте договора ничего не говорится об изменениях в Конституцию и о Зангезурском коридоре.

"В проекте мирного договора с Азербайджаном нет ссылок на коридорную логику или изменения Конституции. Один из двух несогласованных пунктов мирного договора с Азербайджаном касается неразмещения сил третьих стран вдоль границы, а другой касается правовых, дипломатических исков в международных инстанциях. В проекте мирного договора не затрагиваются упомянутые вами вопросы", - успокоил Пашинян.

Напомним, что ранее Баку согласился не вносить тему транспортного коридора в договор, чтобы не ставить мирный процесс в тупик. Тема Зангезурского коридора будет рассматриваться отдельным пакетом. Поначалу в Ереване обрадовались, решив, что Азербайджан сдался и отказался от своих планов, но радость была не долгой, что это не так. Официальный Баку продолжает говорить о Зангезурском коридоре и рассматривает его как обязательство, от которого Армении не отвертеться. По словам Президента Азербайджана, "после нашей Победы во Второй Карабахской войне этот вопрос был включен в международную повестку дня, внесен в международный лексикон, и сегодня Зангезурский коридор - это уже общепринятое в мире выражение, термин. И конечно же, мы предпринимаем практические шаги для открытия этого коридора".

В Армении поняли безвыходность ситуации и начали думать над уступками в этом вопросе, которые бы позволили армянской стороне сохранить лицо. Неделю назад спикер армянского парламента Ален Симонян объявил, что Армения готова обеспечить беспрепятственный проезд запломбированных грузов через Зангезур без остановок. Это, надо сказать, серьезный прогресс, потому что прежде Ереван настаивал на таможенном досмотре и утверждал, что это его законное право.

А на вчерашнем брифинге Никол Пашинян поведал журналистам, что "Армения готова пойти на дополнительное упрощение режима эксплуатации железной дороги с Азербайджаном". Речь о коммуникациях для связи "материкового" Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой. Теперь, чтобы создать впечатление "взаимных уступок" Армения настаивает на возможности пользоваться дорогой через Нахчыван для связи между Ерасхом и Мегри. Эти два пункта находятся по разные стороны границ НАР.

Пашинян считает, что эти предложения очень выгодны Азербайджану и тот должен положительно отреагировать. "Я много анализирую и думаю о том, почему Азербайджан должен отрицательно реагировать на наше предложение. Объективный анализ показывает, что нет причин для его отклонения. Оно касается железнодорожных перевозок между Арменией и Азербайджаном, то есть сообщения от западного Азербайджана до Нахчывана и из Армении в Армению - от Ерасха до Мегри. И обе страны получат возможность также использовать железные дороги, проходящие по территории друг друга для международных грузоперевозок", - сказал армянский премьер.

Напомним, что первоначально в обмен на дорогу через Зангезур армянская сторона торговалась, требовала разблокирования всех коммуникаций и беспрепятственного проезда армянских составов через территорию всего Азербайджана. Понимая, что избежать вопроса не удастся, Ереван пытался получить больше, чем отдает Азербайджану, и закрыть таким образом рты реваншистам. Но спекуляции не сработали, и теперь, чтобы хоть как-то спасти лицо, Пашинян пытается организовать хотя бы обмен. Мол, ты мне коридор и я тебе коридор.

Так что на лицо явный прогресс. Пашинян понял, что дальше упрямиться бесполезно. Ситуация сейчас в мире очень занятная, заступники Еревана друг за другом теряют позиции и влияние, да и не до армянских дел им теперь. И в Ереване опасаются, что дальнейшее упрямство в вопросе Зангезурского коридора может закончиться для армянской стороны очень печально.

Что же, процесс пошел. Главное, чтобы в Армении не забывали, что правом ставить условии обладает только Азербайджан.