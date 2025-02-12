Ереван не может ставить условия по Зангезурскому коридору

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Армянская сторона столько говорила об экстерриториальных намерениях Азербайджана, что сама уже начала в это верить.

Спикер парламента Ален Симонян во вторник в беседе с журналистами снова повторил, что "на территории Армении экстерриториального коридора не будет". Непонятно, кого при этом армянская сторона хочет убедить. Азербайджан никогда не покушался на территорию, через которую должен проходить Зангезурский коридор. Этот участок земли как был, так и остается в собственности Армении, но армянские официалы продолжают кому-то что-то доказывать. Видимо, Пашиняну, Симоняну и прочим просто понравилось слово "экстерриториальный". Подумайте а, как звучит - экс-тер-ри-то-ри-аль-ный...

Смешной парень Симонян заявил, что коридор был задуман Азербайджаном, чтобы угодить России и расставить вдоль дороги российских военных. Так, милый, когда подписывалось Трехстороннее соглашение, никаких других военных сил на территории Армении не было. Это сейчас Армения превратилась в проходной двор, а тогда армяне четко знали, чьим форпостом являются. А почему дорогу через Зангезур не хотят поручать армянским силам, так, извините, ее как раз от армян и нужно будет защищать.

Симонян говорит, что Армения готова обеспечить беспрепятственный проезд запломбированных грузов через Зангезур без остановок? А разве Азербайджан хотел чего-то еще? Баку с самого начала говорил и говорит о беспрепятственном и безостановочном передвижении грузов из Азербайджана в Азербайджан. Без вмешательства армянской таможни. Содержимое состава, который пойдет с запломбированными вагонами без остановок из одной части Азербайджана в другую, Армению не касается. Если уже сам Симонян "разрешил" нам прогонять запломбированные вагоны, значит, армянская сторона все-таки отказалась от идеи таможенного досмотра. И это уже какой-то прогресс. Хотя, возможно, армянский спикер просто ляпнул, не осознавая нюансов.

Судя по новостям в армянских СМИ, Симонян неоднократно в разных вариантах наверняка с разными интонациями повторял, что для Армении неприемлема дорога вне суверенитета и так далее. А еще Армении нужна взаимность, то есть она построит Зангезурский коридор, если Азербайджан откроет ей все прочие дороги через свою территорию. Но для него есть плохая новость - условия тут ставит не Ереван.