Эльман Абдуллаев о 25-летии Ичеришехер в ЮНЕСКО

Мероприятие, посвященное 25-летию включения Ичеришехер в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, является знаковым событием.

Как передает Day.Az, об этом в интервью Trend сказал постоянный представитель Азербайджанапри ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев в Париже на мероприятии, посвященном 25-летию включения Ичеришехер в Список Всемирного наследия, состоявшемся в рамках 47-й сессии организации.

"Знаменательность этого события заключается в том, что 25-летие Ичеришехер отмечается именно в ходе 47-й сессии Комитета Всемирного наследия. На панельной дискуссии выступили очень интересные участники. Прошла насыщенная и содержательная панельнаядискуссия. Мероприятие прошло при участии международной общественности, дипломатического корпуса, множества постоянных представительств. На самом деле значимость этого события заключается в том, что заповедник "Ичеришехер" сам по себе является уникальной системой. Как известно, Управление Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" было создано распоряжением Президента Ильхама Алиева", - сказал он.

По словам Э.Абдуллаева, Управление Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер"не только занимается охраной, защитой и популяризацией культурного наследия, но также создает важную коммуникационную систему.

"Здесь проводятся различные фестивали. Вся информация о деятельности Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" была представлена гостям. Среди участников панельной дискуссии также были председатель Генеральной конференции ЮНЕСКО и председатель Центра всемирного наследия", - отметил он.