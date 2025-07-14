92‑летний президент Камеруна вновь выдвигается на пост президента

Действующий президент Камеруна Поль Бийя заявил, что стал кандидатом на президентских выборах, которые пройдут 12 октября 2025 года, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Будьте уверены, что моя решимость служить вам соразмерна серьезности проблем, с которыми мы сталкиваемся", - написал он в X.

92-летний Бийя находится на посту главы государства непрерывно уже 43 года - с осени 1982 года.

Выборы президента Камеруна запланированы на 12 октября этого года. Они проходят в один тур. Побеждает кандидат, набравший простое большинство голосов избирателей. Срок президентского мандата - семь лет.