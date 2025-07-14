https://news.day.az/society/1767497.html На ряде улиц Баку установлены новые светофоры - ВИДЕО На нерегулируемом перекрёстке устранена хаотичная ситуация, создававшая неудобства для пешеходов и водителей. Как сообщает Day.Az, об этом распространило информацию Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел.
На ряде улиц Баку установлены новые светофоры - ВИДЕО
На нерегулируемом перекрёстке устранена хаотичная ситуация, создававшая неудобства для пешеходов и водителей.
Как сообщает Day.Az, об этом распространило информацию Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел.
Центром интеллектуального управления транспортом на пересечении улиц Центральный Бульвар и Ильгара Мирзоева в Хатаинском районе столицы были установлены новые транспортные светофоры.
Новые светофоры, оснащённые LED-освещением, также включают пешеходные секции.
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