На ряде улиц Баку установлены новые светофоры

На нерегулируемом перекрёстке устранена хаотичная ситуация, создававшая неудобства для пешеходов и водителей.

Как сообщает Day.Az, об этом распространило информацию Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел.

Центром интеллектуального управления транспортом на пересечении улиц Центральный Бульвар и Ильгара Мирзоева в Хатаинском районе столицы были установлены новые транспортные светофоры.

Новые светофоры, оснащённые LED-освещением, также включают пешеходные секции.