Зафиксировано крупнейшее в истории слияние черных дыр

Ученые обнаружили крупнейшее из когда-либо зарегистрированных слияний черных дыр, оно было зафиксировано за пределами Млечного пути.

Как передает Day.Az, об этом пишет британская газета The Guardian.

Отмечается, что вызванные данным событием волны были зарегистрированы в ноябре 2023 года детекторами гравитационных волн LIGO в Вашингтоне и Луизиане. Исследователи обнаружили, что сигнал поступил с расстояния порядка десяти миллиардов световых лет и указывает на столкновение двух черных дыр массой 103 и 137 масс Солнца.

Как указывают физики из Ligo, подобные массивные черные дыры, скорее всего, сформировались в результате более ранних слияний.