https://news.day.az/sport/1767466.html "Челси" стал победителем клубного чемпионата мира по футболу - ВИДЕО Челси" со счетом 3:0 обыграл "Пари Сен-Жермен" в финальном матче клубного чемпионата мира по футболу, передает Trend. В составе "Челси" отличился Коул Палмер (22-я, 30-я минуты) и Жоао Педро (43). Встреча прошла в американском городе Ист-Ратерфорд штата Нью-Джерси.
"Челси" стал победителем клубного чемпионата мира по футболу - ВИДЕО
Челси" со счетом 3:0 обыграл "Пари Сен-Жермен" в финальном матче клубного чемпионата мира по футболу, передает Trend.
В составе "Челси" отличился Коул Палмер (22-я, 30-я минуты) и Жоао Педро (43).
Встреча прошла в американском городе Ист-Ратерфорд штата Нью-Джерси.
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