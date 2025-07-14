"Челси" стал победителем клубного чемпионата мира по футболу

Челси" со счетом 3:0 обыграл "Пари Сен-Жермен" в финальном матче клубного чемпионата мира по футболу, передает Trend.

В составе "Челси" отличился Коул Палмер (22-я, 30-я минуты) и Жоао Педро (43).

Встреча прошла в американском городе Ист-Ратерфорд штата Нью-Джерси.