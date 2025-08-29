https://news.day.az/world/1776951.html Сильный ливень затопил крупный город в Китае - ВИДЕО В Китае после ливней сильно подтопило 2,5-миллионный город Хулудао, в провинции Ляонин. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
Сильный ливень затопил крупный город в Китае - ВИДЕО
В Китае после ливней сильно подтопило 2,5-миллионный город Хулудао, в провинции Ляонин.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
