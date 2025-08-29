Сильный ливень затопил крупный город в Китае

В Китае после ливней сильно подтопило 2,5-миллионный город Хулудао, в провинции Ляонин.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

