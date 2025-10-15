https://news.day.az/politics/1788380.html ЦИК Азербайджана готовит книгу по истории выборов Центральный избирательный комитет (ЦИК) Азербайджана готовит книгу по истории выборов. Как сообщает Day.Az, об этом на сегодняшнем заседании комиссии заявил председатель ЦИК Мазахир Панахов. Он отметил, что книга содержит информацию о выборах, проведенных в 1875-2025 годах:
Центральный избирательный комитет (ЦИК) Азербайджана готовит книгу по истории выборов.
Как сообщает Day.Az, об этом на сегодняшнем заседании комиссии заявил председатель ЦИК Мазахир Панахов.
Он отметил, что книга содержит информацию о выборах, проведенных в 1875-2025 годах:
"В этом издании отражены выборы, проводившиеся в Азербайджане на протяжении 150 лет".
