Центральный избирательный комитет (ЦИК) Азербайджана готовит книгу по истории выборов.

Как сообщает Day.Az, об этом на сегодняшнем заседании комиссии заявил председатель ЦИК Мазахир Панахов.

Он отметил, что книга содержит информацию о выборах, проведенных в 1875-2025 годах:

"В этом издании отражены выборы, проводившиеся в Азербайджане на протяжении 150 лет".

Новость обновляется