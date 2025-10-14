Утверждена Кигалийская поправка "О веществах, разрушающих озоновый слой".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал в связи с этим соответствующий закон.

Согласно закону, утверждена Кигалийская поправка к Монреальскому протоколу от 15 октября 2016 года "О веществах, разрушающих озоновый слой".