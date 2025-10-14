https://news.day.az/officialchronicle/1788093.html Утверждена Кигалийская поправка «О веществах, разрушающих озоновый слой» Утверждена Кигалийская поправка "О веществах, разрушающих озоновый слой". Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал в связи с этим соответствующий закон. Согласно закону, утверждена Кигалийская поправка к Монреальскому протоколу от 15 октября 2016 года "О веществах, разрушающих озоновый слой".
Утверждена Кигалийская поправка «О веществах, разрушающих озоновый слой»
Утверждена Кигалийская поправка "О веществах, разрушающих озоновый слой".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал в связи с этим соответствующий закон.
Согласно закону, утверждена Кигалийская поправка к Монреальскому протоколу от 15 октября 2016 года "О веществах, разрушающих озоновый слой".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре