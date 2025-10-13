"Нашим футболистам по силам повторить результат первого матча с украинцами"

"Да, конечно, нашим футболистам будет очень трудно после игры с Францией, но тем не менее, я уверен, что они удачно сыграют с украинцами".

Как передает Day.Az, об этом заявил İdman.Biz председатель Союза ветеранов футбола Азербайджана Октай Абдуллаев, комментирую предстоящую встречу сборной против команды Украины в рамках отбора на ЧМ-2026.

Отвечая на просьбу нашего сайта дать свой прогноз на игру отборочного турнира чемпионата мира по футболу Украина - Азербайджан , глава Союза ветеранов был оптимистичен:

"Уверен, если главный тренер сборной Айхан Аббасов выберет тут же тактику, что и в первом матче с украинцами, то нашим футболистам по силам повторить результат первой игры. Так что счет будет 1:1. Главное, чтобы нападающие не подвели, а в обороне с приходом Аббасова позитивные изменения налицо", - отметил Октай Абдуллаев.