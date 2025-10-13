https://news.day.az/economy/1787839.html Названы этапы реализации проекта терминала "Астара" По строительству терминала "Астара" (на территории Исламской Республики Иран) проведены основные работы. Об этом Day.Az сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги". Сообщается, что работы по проектированию терминала выполнены на 92,5%, а строительно-монтажные работы - на 80%.
Названы этапы реализации проекта терминала "Астара"
По строительству терминала "Астара" (на территории Исламской Республики Иран) проведены основные работы.
Об этом Day.Az сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".
Сообщается, что работы по проектированию терминала выполнены на 92,5%, а строительно-монтажные работы - на 80%.
"В рамках проекта построен 1 мост, строительство 5 мостов близится к завершению, еще одного - завершено на 76%. После полного завершения строительства терминала планируется увеличить годовую пропускную способность до 4 миллионов тонн", - сказали в ЗАО.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре