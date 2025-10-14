В Баку реализуются меры по вовлечению детей в культурную среду

В Центре искусств "Хатаи" открылась выставка "Xatirə olacaq səhnələr", целью которой является содействие коллективной социализации детей, а также стимулирование родителей к посещению с детьми галерей и музеев, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

На открытии выступили директор Центра искусств "Хатаи" Захид Авазов, представитель Исполнительной власти Хатаинского района Туран Керимзаде, завотделом Государственной картинной галереи Азербайджана Эльчин Гусейн, художественный руководитель Галереи детского искусства "Хатаи", художник Гюндюз Габибов, которые поделились своими мыслями.

Проект направлен на то, чтобы побудить взрослых более активно вовлекать детей в культурную среду, развивать у них вкус, художественное восприятие и эмоциональную чувствительность. Особое внимание уделяется тому, чтобы родители осознали важность регулярного посещения с детьми музеев, галерей и других культурно-просветительских учреждений. Это не только способствует эстетическому и интеллектуальному развитию ребёнка, но и укрепляет эмоциональную связь внутри семьи, формируя общие культурные впечатления и воспоминания.

Таким образом, выставка служит не просто демонстрацией детского творчества, но и инструментом, побуждающим общество - в первую очередь родителей - к более осознанному отношению к культурному воспитанию подрастающего поколения.

На выставке были представлены более 100 работ - образы, являющиеся продуктом фантазии детей младшего возраста. Работы, соответствующие концепции, будут экспонироваться в Галерее детского искусства "Хатаи" в течение нескольких недель.

Мероприятие продолжилось вручением сертификатов. Онлайн-каталог представленных работ доступен по ссылке:

https://online.fliphtml5.com/zcykp/swmu/

Проект реализован при поддержке Азербайджанской государственной академии художеств, ЗАО "Азербайджанское телевидение и радио", Исполнительной власти Хатаинского района, Союза художников Азербайджана, Государственной картинной галереи, Галереи детского искусства "Хатаи" и Центра искусств "Хатаи"

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az