Венесуэла закроет посольства в Австралии и Норвегии

Власти Венесуэлы заявили о закрытии своих посольств в Норвегии и Австралии, планируя одновременно открыть дипломатические представительства в Буркина-Фасо и Зимбабве. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на официальное заявление правительства Николаса Мадуро, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Причиной такого шага является стремление к более эффективному распределению дипломатических ресурсов и оптимизации деятельности внешнеполитического ведомства.

Функции консульской поддержки венесуэльцев, находящихся в Норвегии и Австралии, будут возложены на другие дипломатические миссии республики. Новые посольства откроются в "дружественных странах, выступающих стратегическими соратниками в антиколониальном движении и противодействии гегемонистскому давлению".

Эксперты отмечают, что данное решение было принято на фоне обострения разногласий между Каракасом и Вашингтоном.