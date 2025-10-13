В Баку зажглась цифровая Вселенная в формате ScreenX и c виртуальной реальностью

В кинотеатре CineMastercard состоялось долгожданное событие для поклонников научной фантастики - предпремьерный показ нового фильма "Трон: Арес" от студии Walt Disney Pictures. Особенность показа - формат ScreenX, когда изображение охватывает не один, а сразу три экрана: центральный и два боковых, погружая зрителей в ещё более глубокий и захватывающий мир, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Режиссёр картины Йоахим Рённинг продолжает легендарную франшизу "Трон" с третьим полнометражным проектом, следуя за событиями "Трон: Наследие". В главных ролях блистают Джаред Лето, Эван Питерс, Грета Ли и Джефф Бриджес. Сюжет переносит нас в кибервселенную, где виртуальные сущности живут настоящими чувствами, но при этом правит жёсткая диктатура, и гладиаторские бои становятся ареной выживания. Возвращение старого соперника меняет правила игры и заставляет героев бороться по-новому - более опасно и непредсказуемо.

Гости мероприятия - медийные лица, блогеры и представители различных организаций - окунулись в атмосферу футуристического праздника. Встречали их артисты огненно-светового шоу группы Show1Baku, одетые в неоновые костюмы, которые словно перенесли гостей в цифровую реальность. Каждому желающему удалось сохранить момент с помощью специальной фотобудки 360 Luxury Party, где можно было стать героем фильма и увезти домой тематический снимок.

Главным прологом стала масштабная лазерная постановка прямо в зале: пространство наполнилось светом, дымом и ритмом, а яркие лазеры прорезали темноту, создавая эффект настоящей телепортации в мир "Трон: Арес". Музыка и спецэффекты усиливали ощущения, подготавливая зрителей к мощному визуальному погружению.

"Трон: Арес" будет доступен для просмотра в сети кинотеатров CineMastercard на трёх языках - турецком, английском и русском, а также в форматах 4DX и ScreenX, которые гарантируют полный эффект присутствия и сделают просмотр по-настоящему захватывающим.