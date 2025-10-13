Китай начал строительство мегаплотины в Тибете

Китайская Народная Республика (КНР) начала строительство крупной гидроэлектростанции "Медог" в каньоне реки Ярлунг-Цангпо в Тибете.

Как передает Day.Az, об этом сообщил журнал Foreign Policy.

По словам эколога Вэня Цзябао, строительство осуществляется в условиях строгой секретности. При этом отсутствие открытых данных не позволяет определить, какие территории будут затоплены и как изменится течение реки. Эколог подчеркнул, что проект представляет угрозу для местной флоры и фауны, включая редкие виды растений и животных, обитающих в уникальной экосистеме региона.

В то же время профессор Свободного университета Берлина Сабрина Хабих-Собегалла отметила, что на месте, где ведется строительство объекта, расположен самый северный тропический лес в мире. По ее словам, в КНР зоны охраны природы часто пересекаются с районами активного энергетического освоения, в которых экологические приоритеты уступают задачам экономического роста.