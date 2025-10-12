Вниманию водителей

На автомобильных дорогах Азербайджана в понедельник снизится дальность видимости.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

 

Согласно информации, в связи с дождливой и туманной погодой в некоторых горных и предгорных районах Азербайджана 13 октября видимость на дорогах сократится до 300-800 метров.