https://news.day.az/society/1787585.html

Вниманию водителей - Завтра...

На автомобильных дорогах Азербайджана в понедельник снизится дальность видимости. Об этом Day.Az сообщили в Национальной службе гидрометеорологии. Согласно информации, в связи с дождливой и туманной погодой в некоторых горных и предгорных районах Азербайджана 13 октября видимость на дорогах сократится до 300-800 метров.