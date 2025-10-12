https://news.day.az/society/1787585.html Вниманию водителей - Завтра... На автомобильных дорогах Азербайджана в понедельник снизится дальность видимости. Об этом Day.Az сообщили в Национальной службе гидрометеорологии. Согласно информации, в связи с дождливой и туманной погодой в некоторых горных и предгорных районах Азербайджана 13 октября видимость на дорогах сократится до 300-800 метров.
Вниманию водителей - Завтра...
На автомобильных дорогах Азербайджана в понедельник снизится дальность видимости.
Об этом Day.Az сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Согласно информации, в связи с дождливой и туманной погодой в некоторых горных и предгорных районах Азербайджана 13 октября видимость на дорогах сократится до 300-800 метров.
