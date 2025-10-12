Французская слепота и армянская ложь: как Париж пляшет под дудку диаспоры

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Это уже даже не фарс - это хроническая болезнь европейской политики. Франция, которая сама по уши в колониальных преступлениях и этнических чистках от Алжира до Руанды, снова возомнила себя моральным арбитром и взялась читать лекции Азербайджану о "правах человека". В годовщину возвращения Карабаха под полный суверенитет Азербайджана тридцать один французский депутат устроил демонстративную истерику: распространили заявление, полное откровенной лжи и штампов армянской пропаганды. Они снова заговорили о "блокаде", "агрессии", "этнической чистке" и даже потребовали создать "международную платформу для возвращения арцахцев".

Это заявление - не документ, а клочок бумажного лицемерия. Авторы проигнорировали главное: Азербайджан провел на своей земле законную контртеррористическую операцию, уничтожив незаконные вооружённые формирования, и сделал это строго в соответствии с международным правом. Ни одной колоны танков, выгоняющих мирных жителей, не было. Ни одного приказа о депортации. Ни одного принудительного выселения. Всё это - враньё, смачно разложенное по пунктам и раздутое до размеров "трагедии века" теми, кто живёт политической конъюнктурой и грантами диаспоры.

Армяне Карабаха ушли сами. Добровольно. Сели в автобусы, в машины, пошли пешком - и уехали. Не из-за угрозы, не под конвоем, не под дулами автоматов. Они покинули Карабах потому, что им это велели их же лидеры. Потому что им десятилетиями вбивали в головы, что "жить с азербайджанцами невозможно", что "их всех уничтожат", что "надо спасаться". Это не "этническая чистка", это массовая истерия, сознательно раздутая из Еревана.

28 сентября 2023 года Самвел Шахраманян, глава так называемого "арцаха", сам подписал указ о самоликвидации своей незаконной террористической хунты. А 24 сентября один из ключевых представителей сепаратистской администрации Давид Бабаян открытым текстом заявил: "Наш народ не останется здесь. Народ уйдёт". Это были не слова Баку, не заявления азербайджанской армии - это были их собственные признания.

К 3 октября Карабах покинули 100 632 человека. Армения сообщила о приёме 100 625. Азербайджан зафиксировал 100 514 пересечений границы. Цифры чуть отличаются, но суть одна: никто никого не выгонял. Это был осознанный выбор - и он был сделан не под давлением Баку, а под диктовку из Иревана.

Почему они ушли? Потому что им внушили страх. Потому что им годами рассказывали сказки о "новом геноциде". Потому что сепаратистская верхушка, проигравшая войну, не захотела интегрироваться в правовое поле Азербайджана и решила сыграть последнюю карту - карту "жертвы". Им был нужен миф о страдании - и они его создали.

И теперь этот миф с радостью подхватывают 31 французский парламентарий - люди, которые не знают ни языка, ни истории региона, но почему-то считают себя вправе учить Азербайджан морали. Они как попугаи повторяют тезисы армянской пропаганды: "насильственное изгнание", "блокада", "агрессия". Они требуют "международной платформы для возвращения арцахцев", будто речь идёт о народе, насильно выгнанном из своих домов. Но разве они не знают, что эти люди ушли по призыву собственных вождей? Конечно знают. Просто им всё это неважно - важен только антииазербайджанский нарратив, выгодный армянской диаспоре во Франции.

А теперь посмотрим, что же ждало этих "жертв" там, куда их звали с такими слезами и пафосом. В Армении. В их "исторической родине", как любят говорить те, кто поджигал Карабах десятилетиями.

Реальность оказалась унизительной. Более 70 % переселенцев до сих пор живут в гостиницах, общежитиях, заброшенных школах и административных зданиях. Только 2 811 семей получили постоянное жильё. Остальные - в комнатах по пять-шесть человек, без горячей воды и отопления. 54 % переселенцев живут в условиях, не отвечающих минимальным стандартам жилья, 62 % - за чертой бедности.

С работой - катастрофа. Уровень занятости - всего 28 %, более 40 % трудоспособных - безработные. Средняя зарплата переселенца - 116 000 драмов (около 290 долларов), что на треть ниже, чем у местных. Цены на жильё и продукты выросли на 21 % после их прибытия. Это не "возвращение на родину" - это социальная яма.

Но самое гнилое - отношение. Карабахцев в Армении презрительно называют "карабаъци штурвац" и считают людьми третьего сорта. "Понаехали", "живите у себя", "мы им ничего не должны" - такими комментариями пестрят соцсети. 48 % жителей Армении считают, что карабахские армяне "должны вернуться обратно", 31 % уверены, что государство "тратит на них слишком много". Их детей травят в школах, их женщин не принимают в больницах без прописки, работодатели не хотят брать их на работу. Более 120 случаев дискриминации задокументировано правозащитниками только за 2024 год. И власти молчат. Потому что им нужен не решённый вопрос, а вечная проблема - удобный инструмент для шантажа Запада и для собственного оправдания.

Самая циничная деталь этой истории: всё больше карабахских армян... снова хотят уехать. Уже из Армении. Та самая "родина", куда их звали как "братьев", оказалась чужой и враждебной. Более 11 800 переселенцев подали заявления на выезд в третьи страны. Основные направления - Россия, Франция, Канада, США. Более 3 200 уже получили статус беженцев за рубежом - это 11 % всех переселенцев. Одиннадцать процентов - за год.

Что это, если не приговор всей лжи про "возвращение домой"? Что это, если не окончательный крах мифа о "спасении своих"? Людей, которых якобы "насильно изгнали", теперь никто не держит - и они снова бегут. Бегут из страны, которую называли "матерью". Бегут потому, что им там не рады, потому что там их не ждут, потому что там они - чужие.

Ах, как пафосно это звучало в сентябре 2023-го: "Мы спасём наших братьев", "мы дадим им дом", "мы выполним историческую миссию". Но за красивыми лозунгами не было ни сострадания, ни заботы. Там был холодный, циничный расчёт. Карабахские армяне с самого начала рассматривались не как люди, а как инструмент - инструмент давления на Запад, способ выбить деньги и оружие, повод оправдать собственные поражения и капитуляцию.

Они знали: западный обыватель не разбирается в тонкостях кавказской политики, но мгновенно реагирует на слова "геноцид", "беженцы", "чистка". И они начали играть на этих клавишах как на пианино. Уже через неделю после того, как первые семьи пересекли границу, 6 октября 2023 года армянское правительство подало в Брюссель заявку на экстренную финансовую помощь "в связи с прибытием 120 000 беженцев". На тот момент их было чуть больше ста тысяч, и значительная часть не нуждалась в помощи. Но зачем уточнять? "120 тысяч" звучит страшнее - а значит, приносит больше денег.

И деньги пошли. Евросоюз выделил 15,2 миллиона евро. Франция добавила ещё 10 миллионов. США - 11,5 миллиона долларов. Всемирный банк объявил о гранте в 45 миллионов. К концу 2024 года Армения получила более 210 миллионов долларов только на "кризис арцахцев". А теперь главный вопрос: где эти деньги?

Ответ очевиден: их нет. Они не превратились в жильё, в школы, в больницы. Они растворились в армянской бюрократии, как вода в песке. Они осели на счетах чиновников, перекочевали в карманы родственников депутатов, исчезли в офшорах. Люди живут в бараках и нищете, а те, кто называл их "братьями", ездят на новых внедорожниках и строят виллы в Дилижане.

Отчёт Счётной палаты Армении - это документ-обвинение. Из 64,8 миллиарда драмов (около 165 миллионов долларов), выделенных на поддержку переселенцев, целевым образом использовано лишь 38 %. Остальное ушло на "административные расходы", "услуги консультантов", "инфраструктурные проекты" и даже "непредвиденные нужды". Более 12 миллиардов драмов вообще исчезли без следа.

В мае 2024 года Следственный комитет возбудил уголовное дело против сотрудников Министерства территориального управления. Выяснилось, что при закупке модульных домов стоимостью 8,4 миллиарда драмов государству продали вдвое меньше домов, чем было оплачено. Остальные деньги ушли в карманы компаний, связанных с родственниками чиновников.

А в ноябре расследование "Hetq" показало, что на "гуманитарных поставках" продовольствия чиновники наживались миллионами: закупали дешёвые продукты у своих компаний и продавали их государству по завышенной цене. На каждый пакет макарон накручивалась 30-40 % маржа. Так на костях переселенцев строился бизнес.

И это лишь вершина айсберга. Всего за 2023-2024 годы правительство Армении направило на программы поддержки переселенцев 154 миллиарда драмов - более 380 миллионов долларов. Из них менее 15 % дошли до адресатов. Остальные растворились в схемах.

Программа "Дом каждому" предусматривала строительство 5800 домов к концу 2024 года. Построено - 612. Остальные существуют только на бумаге. 38,5 миллиарда драмов были авансом перечислены компаниям "AraratBuild", "StepConstruction" и "KapanInvest" - связанным с окружением бывшего министра территориального управления Гнела Саносяна. Ни один дом не построен. Деньги переведены на счета офшорных фирм в Панаме и на Кипре.

Гуманитарная помощь? 27 % грузов, отправленных ООН и Красным Крестом, бесследно исчезли. Их след теряется между складами министерства и частными логистическими компаниями. Часть этой помощи всплыла... на рынках Еревана. Журналисты зафиксировали продажу гуманитарных продуктов в супермаркетах под видом "льготной продукции".

Денежная помощь? Каждая семья имела право на единовременное пособие в 100 000 драмов и ежемесячные выплаты в 50 000 драмов. Но 18 % заявок были отклонены без оснований, а 9 % выплат получили люди, не имеющие к переселенцам никакого отношения.

"Образовательные гранты" и "интеграционные программы"? Из 24 миллионов долларов, выделенных ЕС, лишь 4,2 миллиона пошли на реальные программы. Остальные осели в фонде "Новая Армения", управляемом родственником вице-премьера Тиграна Авиняна. Фонд закупал оборудование для школ через посредников, связанных с теми же чиновниками, с наценкой до 90 %.

Это не помощь. Это грабёж. Это издевательство. Это превращение человеческой беды в финансовый поток. Карабахские армяне - не граждане и не братья, а статисты и прикрытие для масштабной коррупции. Чем хуже они живут, тем громче армянская власть кричит о "гуманитарной катастрофе" в Брюсселе и Париже. Чем глубже их нищета, тем щедрее доноры. И тем толще счета на офшорах.

Ереван не хочет, чтобы переселенцы интегрировались. Потому что вместе с интеграцией исчезнет и "кризис", исчезнет "беженская проблема" - а вместе с ней и потоки денег. Поэтому им не дают жильё, не дают работу, не дают статуса. Их держат в подвешенном состоянии, как заложников. Потому что сто тысяч людей в нищете - это аргумент в переговорах с Брюсселем. Это повод для очередного письма французских сенаторов.

И здесь же - ещё один уровень цинизма. Часть этих денег уходит не на помощь переселенцам, а на финансирование диаспорных структур за рубежом. В январе 2025 года французские спецслужбы зафиксировали: около 4,3 миллиона евро, выделенных на помощь "беженцам из Карабаха", были переведены на счета фондов, связанных с Лигой армян Франции и Американским национальным комитетом Армении (ANCA). Эти деньги пошли не на хлеб и крыши над головами, а на политическое лоббирование - кампании давления на Еврокомиссию и Конгресс США.

Так человеческая трагедия превратилась в сырьё для производства политического влияния. Из боли сделали бюджет. Из людей - оружие. Из страданий - бизнес-план.

И вот на фоне всего этого позора и воровства появляется седьмой пункт заявления французских депутатов: "Усиление поддержки Армении в гуманитарной, оборонной и культурной сферах". Прекрасная формулировка, не правда ли? Что это значит на практике? "Гуманитарная поддержка" - это контейнеры с продуктами, которые исчезают по дороге и всплывают на прилавках ереванских супермаркетов. Это гранты на интеграцию, оседающие в фондах родственников чиновников. Это пособия, которые получают люди, не имеющие к беженцам никакого отношения. Это воровство, завёрнутое в благородную упаковку.

"Оборонная поддержка"? Для чего? Чтобы армянская армия снова грезила реваншем и мечтала вернуть чужие земли? Чтобы те самые политики, которые довели страну до позора и поражения, продолжали играть в геополитических Наполеонов, вооружаясь за счёт Европы и США? Это не поддержка - это подпитка иллюзий, подпитка реваншистских настроений, подпитка новой войны.

Все эти "усиления" - это не помощь. Это консервирование гнили. Это вливание новых ресурсов в систему, построенную на воровстве, цинизме и мифах. Это не гуманизм - это соучастие. Каждый евро, отправленный сегодня из Парижа в Ереван под лозунгом "поддержки", превращается в кирпич стены, которой армянская власть отгородила карабахских армян от нормальной жизни.

Но спектакль подходит к концу. Потому что актёры больше не хотят играть. Карабахские армяне всё громче говорят о том, что их обманули. Им обещали дом - дали койку в общежитии. Им обещали работу - дали подачку. Им обещали родину - дали презрение.

Опрос Центра социологических исследований ЕГУ в июле 2025 года: 57 % переселенцев заявили, что "не чувствуют себя частью армянского общества", 44 % не доверяют правительству, 39 % прямо признались, что хотят эмигрировать. Это не мнение "вражеских экспертов" - это армянская статистика. Это приговор. Это диагноз.

И люди бегут. Только за первые девять месяцев 2025 года Армению покинули 13 472 переселенца из Карабаха - более 13 % от общего числа. 1 120 получили статус беженцев в Канаде, 2 340 - в США, 1 870 - во Франции, около 5 000 - в России. Эксперты ООН говорят о цифре ближе к 20 000. Это не "возвращение домой" и не "интеграция". Это массовый побег из страны, которая называла себя их "матерью".

Почему? Потому что в этой "матери" они - чужие. Потому что там их не ждут. Потому что вместо поддержки им досталось презрение. Потому что вместо заботы - бюрократия и коррупция. Потому что их использовали как топливо: пока горят - машина власти едет. Выгорели - выбросили.

И на этом фоне Париж предлагает... "усилить поддержку". Париж, который молчит о коррупции в Ереване. Париж, который не замечает исчезнувших гуманитарных грузов. Париж, который готов спонсировать диаспорные кампании за рубежом, прикрытые "помощью беженцам". Париж, который с пеной у рта обвиняет Азербайджан в "этнической чистке", но закрывает глаза на факты добровольного отъезда и собственные колониальные преступления.

А миф о "насильственном изгнании" умер - потому что никто никого не выгонял. Миф о "героическом приёме братьев" умер - потому что этих братьев превратили в просителей и статистов. Миф о "национальном единстве" умер - потому что карабахские армяне и армяне из Иревана смотрят друг на друга как на чужих.

Осталась правда. Голая, беспощадная и неудобная: карабахские армяне ушли добровольно. Их никто не гнал. Их обманули их собственные лидеры. Их напугали своей же пропагандой. Их отправили прочь, чтобы построить на их страданиях политическую пирамиду.

И теперь они живут в стране, которая их не ждала. В стране, которая их использует, но не принимает. В стране, где они - инструмент, а не граждане. Так кто виноват? Азербайджан, который предложил амнистию, безопасность, права и интеграцию? Или Ереван, который выбрал ложь, страх и коррупцию?

Ответ очевиден.

Тема "карабахских беженцев" - не про гуманизм и не про права человека. Это про ложь, на которой держится армянская политическая система. Про коррупцию, которая её проедает. Про цинизм, который заменил совесть.

И чем больше Париж и Ереван пытаются склеить разваливающийся миф новыми заявлениями и резолюциями, тем громче он трещит. Потому что никакие бумаги не заменят людям дом. Никакие миллионы не скроют презрение и бедность. Никакие сказки о "праве на возвращение" не заставят поверить тех, кто понял: их использовали.

Мир понял: перед ним не "трагедия народа", а спектакль власти. Не "геноцид", а политический расчёт. Не "беженцы", а пешки.

И этот спектакль заканчивается. Потому что сцена рушится. Потому что актёры уходят. Потому что зритель устал от дешёвой мелодрамы.

Это конец их спектакля. И начало новой реальности - без мифов, без шантажа, без политического паразитизма. Реальности, в которой правда сильнее лжи.