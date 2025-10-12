Новый этап экономического сближения стран СНГ

Автор: Ибрагим Алиев

10 октября в Душанбе состоялся саммит Совета глав государств СНГ. На заседаниях в узком и расширенном составе принимал участие и Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Лидеры Содружества подписали 19 документов, определивших новые направления развития организации. Среди ключевых решений, в частности, - создание формата "СНГ+", призванного расширить рамки взаимодействия с внешними партнёрами, а также предоставление Шанхайской организации сотрудничества статуса наблюдателя при СНГ. В опубликованном списке документов также содержатся решения о председательстве в Содружестве в 2026 году и о назначении нового генерального секретаря СНГ. Эти шаги свидетельствуют о стремлении стран СНГ к институциональному обновлению и укреплению экономической взаимосвязанности.

Центральное место на саммите заняло и обсуждение экономического сотрудничества между странами Содружества. Лидеры отметили необходимость дальнейшего углубления интеграции, модернизации транспортной и цифровой инфраструктуры, а также повышения инвестиционной привлекательности региона. В условиях глобальных изменений СНГ стремится адаптироваться к новым реалиям, выстраивая более гибкие и устойчивые модели взаимодействия. Соглашения, принятые в Душанбе, не только укрепляют политическую основу для сотрудничества, но и задают новый экономический вектор, ориентированный на дальшнейший рост, технологическое обновление и повышение конкурентоспособности национальных экономик.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, страна которого в этом году председательствует в СНГ, подчеркнул, что Душанбе уделял приоритетное внимание совершенствованию работы организации и укреплению экономических связей. По его словам, в рамках председательства была проделана масштабная работа по расширению торгово-экономического взаимодействия, развитию транспортной и логистической деятельности, а также цифровой интеграции. Эти направления отражают стремление Таджикистана к созданию практических механизмов, способных стимулировать внутренние рынки стран Содружества и укрепить региональную устойчивость.

Особое внимание было уделено вопросам транспортной интеграции и цифровизации, которые рассматриваются как фундаментальные элементы будущего экономического роста. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил рассмотреть возможность создания Единой цифровой транспортно-логистической карты СНГ. Документ позволит объединить национальные инфраструктурные планы и сформировать целостное пространство транспортной взаимосвязанности, создавая благоприятные условия для притока инвестиций. Казахстан активно продвигает идею сопряжения транспортных артерий государств СНГ, рассматривая её как инструмент формирования общего евразийского пространства с эффективным управлением грузопотоками, применением искусственного интеллекта и снижением издержек.

В своем выступлении Токаев также отметил, что маршруты "Восток - Запад" и Транскаспийский коридор в сочетании с китайской инициативой "Пояс и путь" превращают СНГ в стратегический сухопутный мост Евразии, что открывает новые возможности для логистики, торговли и энергетики, особенно в условиях растущего интереса к альтернативным транспортным маршрутам, минующим традиционные направления. Коридор "Север - Юг", в свою очередь, предоставляет странам СНГ прямой доступ к рынкам Персидского залива и Южной Азии, усиливая их экспортный потенциал. Таким образом, СНГ постепенно превращается в важнейший узел евразийской инфраструктуры, соединяющий крупнейшие рынки планеты.

Президент России Владимир Путин подчеркнул важность стратегического взаимодействия СНГ с международными организациями. По его словам, предоставление ШОС статуса наблюдателя при СНГ позволит использовать потенциал обеих структур для укрепления безопасности и устойчивого развития региона. Путин также выразил поддержку созданию формата "СНГ+", который, по его мнению, придаст новый импульс развитию Содружества и позволит привлекать к взаимодействию другие государства и международные структуры. Инициатива открывает перспективу превращения СНГ в более открытую, динамичную и гибкую платформу для международного сотрудничества.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров отметил значительные успехи, достигнутые странами СНГ в укреплении социально-экономического положения. Он подчеркнул, что результаты интеграционных процессов подтверждают эффективность действующих механизмов сотрудничества и последовательное продвижение к формированию общего экономического пространства. Стабильный рост макроэкономических показателей, развитие инфраструктуры и рост инвестиционной привлекательности региона доказывают, что Содружество превращается в устойчивое объединение, способное генерировать внутренние источники развития. Жапаров также подтвердил готовность Кыргызстана активно участвовать во всех инициативах, направленных на повышение благосостояния народов региона.

На этом фоне особо важно подчеркнуть роль Азербайджана как одной из ведущих экономик Содружества, активно развивающей сотрудничество со всеми странами региона. Азербайджан последовательно укрепляет свою позицию транспортного, энергетического и логистического центра, обеспечивая транзит товаров и энергоресурсов через Южный Кавказ. Благодаря масштабным инфраструктурным проектам, включая развитие Срединного и Зангезурского коридоров, страна превращается в важнейший узел международных коммуникаций, связывающий Европу и Азию. Эти инициативы полностью согласуются с предложениями Казахстана и другими интеграционными усилиями СНГ, направленными на создание единого транспортно-логистического пространства. Кроме того, Баку активно участвует в энергетических проектах, способствующих укреплению энергетической безопасности региона и развитию зелёной экономики.

Важную роль в дальнейшем укреплении экономического взаимодействия играют и другие государства Содружества. Беларусь, обладающая развитым промышленным и технологическим потенциалом, способна усилить кооперацию в машиностроении и сельскохозяйственном производстве, что способствует повышению эффективности общего рынка. Узбекистан, активно модернизирующий обрабатывающие отрасли и агропромышленный комплекс, способен внести значительный вклад в формирование региональных цепочек добавленной стоимости и развитие транспортно-логистических направлений. Туркменистан, располагающий обширными энергетическими ресурсами и выгодным географическим положением на Каспии, играет стратегическую роль в обеспечении энергетической устойчивости региона и будет координировать работу СНГ в 2026 году в качестве председателя. Для Армении же реализация Зангезурского коридора открывает дополнительные возможности участия в транзитных и торговых потоках, усиливая общую транспортную связанность Содружества.

Экономическое сотрудничество в рамках СНГ все более приобретает стратегическое измерение. Если в первые годы после создания организации акцент делался на поддержании торговых отношений, то сегодня речь идёт о глубокой структурной интеграции, синхронизации национальных стратегий развития и совместном использовании технологического потенциала. Выдвинутые и поддержанные планы по цифровизации и транспортной связанности открывают новые горизонты для бизнеса и инвестиций.

Еще раз подчеркнем, что подписанные в Душанбе документы охватывают широкий спектр направлений - от координации в области безопасности и энергетики до развития гуманитарного взаимодействия и цифровой экономики. В последнее время в странах СНГ активно обсуждаются технологии искусственного интеллекта, цифровая логистика и зелёные инвестиции, что свидетельствует о том, что страны Содружества готовы к переходу к конкретным инновационным действиям.

В экономическом плане СНГ становится пространством синергии, где пересекаются интересы государств, объединённых общей историей и стратегическим видением будущего. Совместные усилия направлены на укрепление продовольственной и энергетической безопасности, расширение взаимных инвестиций и развитие малого и среднего бизнеса. Важным элементом этого процесса является углубление транспортных связей - от модернизации железнодорожных сетей до создания мультимодальных маршрутов, обеспечивающих бесперебойное движение товаров и услуг между Востоком и Западом.

Итоги саммита в Душанбе показали, что СНГ вступает в новый этап своего развития. Принятые решения отражают готовность стран Содружества к модернизации, адаптации к мировым экономическим изменениям и укреплению коллективного потенциала. Создание формата "СНГ+" открывает двери для диалога с внешними партнёрами, а развитие цифровых и транспортных проектов превращает регион в одно из ключевых направлений евразийской интеграции. Страны Содружества едино демонстрируют общий подход к вопросам экономического роста, подтверждая, что сотрудничество внутри СНГ остаётся важнейшим фактором устойчивости и развития в современной Евразии.