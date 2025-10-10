Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в расширенном составе

В Душанбе состоялось заседание Совета глав государств СНГ в расширенном составе.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Новость обновляется