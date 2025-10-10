Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в расширенном составе

Президент Ильхам Алиев: Такие мероприятия, как Игры стран СНГ укрепляют дружбу и сотрудничество как на пространстве Содружества, так и за его пределами - ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ВЫСТУПЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА

12:14 (UTC+04), Официальная хроника 8 044