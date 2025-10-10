https://news.day.az/officialchronicle/1787121.html Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в расширенном составе - ФОТО В эти минуты в Душанбе проходит заседание Совета глав государств СНГ в расширенном составе. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в заседании принимает участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в расширенном составе - ФОТО
В Душанбе состоялось заседание Совета глав государств СНГ в расширенном составе.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре